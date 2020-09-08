Десять бездомных животных нашли новых хозяев в Тюмени
из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте
Шесть котов, три кошки и собака обрели дом благодаря фонду "Потеряшки" в Тюмени с 30 августа по 2 сентября.
О некоторых из них мы рассказывали в публикациях. Все животные стерилизованы, часть – чипированы и привиты.
Подопечными "Потеряшек" в первую неделю сентября стали 23 животных, теперь им тоже ищут дом. Информацию о них можно найти в официальной группе фонда. Здесь же можно выбрать питомца на передержку или постоянное место жительства.
Евгения Шевцова