Десять бездомных животных нашли новых хозяев в Тюмени

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Шесть котов, три кошки и собака обрели дом благодаря фонду "Потеряшки" в Тюмени с 30 августа по 2 сентября.

О некоторых из них мы рассказывали в публикациях. Все животные стерилизованы, часть – чипированы и привиты.

Подопечными "Потеряшек" в первую неделю сентября стали 23 животных, теперь им тоже ищут дом. Информацию о них можно найти в официальной группе фонда. Здесь же можно выбрать питомца на передержку или постоянное место жительства.

Евгения Шевцова