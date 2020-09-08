Кошке Ламбе срочно нужна передержка
Кошке по кличке Ламба срочно ищут хозяина или передержку. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
В 2019 году Ламбу нашли котенком с острым заболеванием глаз. Благодаря "Потеряшкам" и неравнодушным тюменцам, развитие патологии удалось остановить. По словам куратора, Ламба до сих пор временами опасается человеческих рук, при этом хорошо ладит с другими кошками и привыкает к собакам.
В целом котейка активная, подвижная, любопытная. Любит играть с мелкими предметами и мячиком. Стерилизована, привита и чипирована. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Майя.
Напомним, выбрать другого питомца на передержку или постоянное место жительства можно здесь.
Евгения Шевцова