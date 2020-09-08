Кошке Ламбе срочно нужна передержка

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Кошке по кличке Ламба срочно ищут хозяина или передержку. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

В 2019 году Ламбу нашли котенком с острым заболеванием глаз. Благодаря "Потеряшкам" и неравнодушным тюменцам, развитие патологии удалось остановить. По словам куратора, Ламба до сих пор временами опасается человеческих рук, при этом хорошо ладит с другими кошками и привыкает к собакам.

В целом котейка активная, подвижная, любопытная. Любит играть с мелкими предметами и мячиком. Стерилизована, привита и чипирована. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Майя.

Напомним, выбрать другого питомца на передержку или постоянное место жительства можно здесь.

Евгения Шевцова