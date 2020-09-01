Тюменские родители получат знания по психологии и медицине на форуме "Тетрис"

| Фото: из сообщества "Тетрис консультационный поинт | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тетрис консультационный поинт | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Знаниями в области медицины, психологии, педагогики, юриспруденции, финансов поделятся с тюменцами на финальном этапе форума мудрых родителей "Тетрис" Консультационный поинт", который стартует 23 сентября, сообщает центр внешкольной работы "Дзержинец".

Программа "Тетрис" Консультационный поинт" расписана по 1 октября. Встречи с тюменскими спикерами пройдут в режиме онлайн. Программа представлена в формате консультационного поинта. Каждый родитель может задать анонимный вопрос спикеру форума.

Родителей-участников события разделят на четыре возрастные группы, соответствующие возрасту ребенка от ноля до 18 лет.

С 23 до 25 сентября пройдут встречи для группы "Начинающий родитель" (дети от ноля до пяти лет). С 25 по 26 сентября организуют лекции для группы "Молодой родитель" (дети от шести до девяти лет). 27 сентября – группа "Опытный родитель" (чьим детям от 10 до 13 лет). С 28 сентября по 1 октября у экранов ждут "родителей со стажем" (чьим детям от 14 до 18 лет).

Чтобы принять участие в форуме, необходимо пройти регистрацию по ссылке.