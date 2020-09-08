Тюменским кадетам рассказали о профессии следователя
| Фото: СУ СК России по Тюменской области
Как поступить в высшие учебные заведения Следственного комитета, тюменским кадетам 11 класса лингво-эстетической гимназии № 83 рассказали офицеры СУ СК России по Тюменской области.
Председатель "Союза ветеранов следствия" Наталия Луканина рассказала ребятам о профессии следователя, об Академиях Следственного комитета Российской Федерации и порядке поступления и требованиям, предъявляемым к абитуриентам. Кадеты получили ответы на свои вопросы.
Кроме того, сотрудники передали ребятам свежие номера ведомственной газеты "Следственный комитет Российской Федерации".