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Тюменским кадетам рассказали о профессии следователя

Общество, 18:27 08 сентября 2020

СУ СК России по Тюменской области | Фото: СУ СК России по Тюменской области

Как поступить в высшие учебные заведения Следственного комитета, тюменским кадетам 11 класса лингво-эстетической гимназии № 83 рассказали офицеры СУ СК России по Тюменской области.

Председатель "Союза ветеранов следствия" Наталия Луканина рассказала ребятам о профессии следователя, об Академиях Следственного комитета Российской Федерации и порядке поступления и требованиям, предъявляемым к абитуриентам. Кадеты получили ответы на свои вопросы.

Кроме того, сотрудники передали ребятам свежие номера ведомственной газеты "Следственный комитет Российской Федерации".

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# кадеты , следователи

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