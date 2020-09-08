Жителям Тобольского района предстоит выбрать 178 депутатов

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

178 депутатов в 22 думы сельских поселений Тобольского района предстоит выбрать избирателям 13 сентября. Участие в выборах принимают 305 кандидатов.

29 избирательных участков готовы к единому дню голосования. В этом убедился глава Леонид Митрюшкин, побывав в дер. Башкова, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Участковая избирательная комиссия полностью обеспечена средствами индивидуальной защиты, антисептиками для обработки рук. Во время проведения голосования будут разграничены потоки участников, учтена социальная дистанция. За порядком проследят правоохранительные органы и общественные наблюдатели.

В Тобольском районе в списке избирателей числится 16 тысяч человек. От желающих проголосовать вне избирательного участка ждут заявления до 14 часов 13 сентября.

Леонид Митрюшкин призвал жителей района не оставаться равнодушными и сделать свой выбор.

"Это важное событие для района. От нашего выбора зависит будущее территории, ее развитие. Я призываю земляков 13 сентября прийти на избирательный участок по месту жительства и проголосовать за своего кандидата", - сказал глава муниципалитета.