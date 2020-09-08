Туристический потенциал региона представлен на международной выставке в Москве

| Фото: скриншот трансляции в сообществе "Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени" | Фото: скриншот трансляции в сообществе "Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени"

Тюменская область представила туристический потенциал на XXVI Международной выставке "Отдых Leisure 2020", которая проходит в инновационном центре "Сколково" в Москве с 8 по 10 сентября.

На площадке региона можно заметить нефтяную вышку, имитацию термальных источников — на пол нанесено изображение воды, из специальной установки идет пар. Стойки, из-за которых консультанты рассказывают о туристических возможностях гостям форума, декорированы мхом.

Посетители могут увидеть местные деликатесы, например, десерт "Сосновый бор". В 2019 году для гостей проводили дегустацию. В этом году из соображений безопасности решили отказаться от этой идеи.

| Фото: скриншот трансляции в сообществе "Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени" | Фото: скриншот трансляции в сообществе "Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени"

"У нас разнообразный стенд. Здесь и нефть, и деревянное зодчество, и сибирские деревья, и мох. Хорошо получилось передать в стенде атмосферу и особенности Тюменской области и ее городов", — говорит ведущая трансляции в сообществе "Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени".

Представитель регионального агентства туризма отметила, что для гостей и жителей Тюменской области существует множество туров. Например, "Черное золото Сибири". В ходе экскурсии участники прикоснуться к истории освоения нефтегазовой России, узнают о подвиге советских граждан во время освоения Севера в музее Тюменского индустриального университета и "попробуют" нефть на вкус. Об этом туре также подробно могут узнать посетители международной выставки.

Кроме того, в инновационном центре "Сколково" представлен стенд "Императорского маршрута". Напомним, данный проект объединяет несколько регионов, в том числе и Тюменскую область.

Международный форум-выставка "Отдых Leisure" ежегодный. В 2020 года он проходит в 26-й раз. Стенды разных регионов России и зарубежных стран можно посетить за время работы форума.

Инна Пахомова