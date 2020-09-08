Инновационные полимерные трубы начали выпускать в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выпуск инновационных полимерных труб серии "Протект" начали на тюменском предприятии "Трубный завод Сибгазаппарат". Церемония ввода в эксплуатацию новой производственной линии состоялась 8 сентября.

"Мы приступили к производству труб диметром от 110 до 225 миллиметров марок "Протект ГазДетект" для газораспределительных сетей, а также "Протект АкваДетект" для сетей водоснабжения. Благодаря наличию в их конструкции специальной токопроводящей ленты удается быстро определить точное местоположение трубопровода под землей, водой или в местах с большим количеством коммуникаций", - рассказал журналистам директор филиала компании-инвестора "ПОЛИПЛАСТИК Урал" Александр Сидорюк.

При поиске трубопровода подается сигнал специальным генератором на токопроводящую ленту. Затем с помощью локатора легко и с высокой точностью определяется место, где пролегает трубопровод. Использование инновационного инженерного решения и инвестиции позволяют значительно сократить сроки ликвидации аварийных и нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального и газового хозяйства. Срок службы труб, полностью соответствующих ГОСТам, превышает 50 лет.

Первые партии тюменских труб серии "Протект Детект" будут поставлены на объекты реконструкции газопроводов и водопроводов на Урале, в Зауралье и Поволжье.

"Этот успешно реализованный инвестпроект имеет серьезное значение для региональной экономики. Инновационная продукция предприятия востребована и в Тюменской области, и далеко за ее пределами", - прокомментировал директор областного департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Леонид Остроумов.

Несмотря на экономические сложности, вызванные пандемией COVID-19, индекс промышленного производства в первом полугодии 2020 года составил в Тюменской области 128%, напомнил он.

"Не только "Трубный завод Сибгазаппарат", но и многие другие промышленные предприятия региона воплощают в жизнь свои инвестиционные программы, наращивают производство продукции, сохраняют имеющиеся и создают новые рабочие места. Такой бизнес всегда может рассчитывать на нашу поддержку", - подчеркнул Леонид Остроумов в интервью обозревателю "Тюменской линии".

Евгений Бабенко