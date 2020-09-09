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Тюменский алиментщик пришел в суд с отцом

Общество, 13:53 09 сентября 2020

r72.fssprus.ru | Фото: r72.fssprus.ru

Задолжавшего своему ребенку около 100 тыс. рублей 27-летнего тюменца доставили в суд в сопровождении отца. Мать алиментщика заявила, что не отпустит сына одного, сообщает УФССП по Тюменской области.

Как отметили в ведомстве, должник не работает и живет с родителями, не имеет собственности, но ездит на автомобиле премиум-класса. Взыскать с него долг по алиментам не представилось возможным.

При этом должнику неоднократно выдавали направления в центр занятости для поиска работы, но помощью он не воспользовался. Тогда пристав вынес постановление о временном ограничении права на вождение и арест его дорогого телефона. Но и после этого тюменец не попытался исполнить решение суда.

Суд признал молодого человека виновным в неуплате без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, назначив ему наказание в виде 80 часов обязательных работ.

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# алименты , судебные приставы

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