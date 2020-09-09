Фильм "Звезда" покажут в арт-пространстве на тюменской набережной

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Фильм "Звезда" покажут тюменцам в арт-пространстве "Время Победы" на Масловском взвозе в Тюмени 9 сентября в 19 часов 30 минут, сообщает центр культуры и творчества "Тюмень".

Гостей и жителей города ждет художественный фильм 2002 года режиссера Николая Лебедева. Кинолента снята по одноименной повести Эммануила Казакевича. Это новая интерпретация фильма 1949 года. Фильм "Звезда" удостоен Государственной премии РФ.

Напомним, арт-пространство "Время Победы" открылось на Масловском взвозе 31 августа. Здесь, под открытым небом, по вечерам показывают советские и современные военные фильмы. С расписанием сеансов можно ознакомиться здесь.