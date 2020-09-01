Жители Тюмени могут получить бесплатную помощь психолога

| Фото: группа ". #МыРядом2020 - скорая психологическая помощь" во ВКонтакте | Фото: группа ". #МыРядом2020 - скорая психологическая помощь" во ВКонтакте

Бесплатную консультацию специалиста скорой психологической помощи "МыРядом2020" могут получить тюменцы. Для этого в Тюмени создан телефон горячей линии: +7 (345) 265-90-14.

Как пояснила "Тюменской линии" руководитель волонтерского проекта психологической помощи "Мырядом2020" Надежда Сафьян, ранее получить такую помощь можно было только по телефону мобильной связи. Теперь же в Тюмени, а также еще в девяти городах России, созданы прямые городские номера.

"Мы с начала проекта планировали запуск таких телефонов. Наличие прямого городского номера удобно для людей старшего поколения и для тех, кто не пользуется мобильной связью. При этом сохраняется возможность оставить заявку на консультацию на сайте МыРядом2020.рф. Мы заинтересованы, чтобы у людей были разные возможности обратиться за помощью", - рассказала она.

Проект "МыРядом2020" стартовал весной 2020 года и был организован в связи с начавшейся пандемией для поддержки нуждающихся. За 5 месяцев волонтеры-психологи приняли в работу более 700 заявок, провели около 1500 консультаций. Помощь ведется круглосуточно, время отклика на заявку не превышает 20 минут.

Всего организовано десять линий помощи: для медиков и их родственников, заболевших, людей, потерявших близких, детей и их родителей, подростков, беременных, пожилых, педагогов, людей, потерявших доход и работу, для тех, кто страдает алкогольной или наркотической зависимостью. Отдельно выделена линия экстренной помощи.

"Психологи знают про последствия стрессовых ситуаций. В то же время всего несколько консультаций могут помочь людям не скатываться в депрессию, а принять верные решения, найти выход, продолжить жить. Наш профессиональный долг – способствовать сохранению психологического здоровья соотечественников", - подчеркнула Надежда Сафьян.

В проекте сейчас участвуют более 250 психологов из 27 регионов России, в том числе, из Тюменской области. Все психологи имеют большой опыт консультирования. Отдельно выделены кризисные психологи, которые работают с экстренными заявками.

Любовь Голышева