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Минтруд: новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января

Общество, 17:48 09 сентября 2020

mintrud.gov.ru/ | Фото: mintrud.gov.ru/

Новогодние каникулы в 2021 году продлятся с 1 по 10 января. Проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году подготовило Министерство труда РФ.

По информации ведомства, обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. Проект размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

В 2021 году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января, суббота и воскресенье, совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. И перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

Таким образом, в 2021 году отдохнуть можно: с 1 по 10 января; с 21 по 23 февраля; с 6 по 8 марта; с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая; 12 по 14 июня; 4 по 7 ноября; 31 декабря.

Предлагаемый перенос выходных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов.

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# выходные , Минтруд РФ , новогодние каникулы

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