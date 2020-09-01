Площадку для детей открыли в Уватском районе

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Культурно-развивающую площадку обустроили в пос. Демьянка Уватского района. Предложения по функциональному наполнению места направляли активные жители и депутаты, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На площадке могут проводить свободное время люди разных возрастов и интересов. Два года назад для младших школьников оборудовали зону "Юный пешеход". Здесь ребята знакомятся с правилами дорожного движения. Это необходимо, чтобы с самого раннего возраста у детей формировалась культура поведения на дороге, уверены авторы проекта.

В 2020 году на площадке сделали травмобезопасное резиновое покрытие и поставили восемь уличных тренажеров. Добавили лавочки и цветники. На следующий год установят ограждение.

"Малые архитектурные формы купили на средства местного бюджета. Еще один миллион рублей на обустройство площадки – это грант областного конкурса, в котором мы приняли участие в 2019 году", – рассказала глава поселения Светлана Бондаренко.

Глава Уватского района Сергей Путмин отметил, что Демьянка – это один из четырех крупных населенных пунктов района, которому уделяется повышенное внимание на всех уровнях. В долгосрочной перспективе по поручению губернатора Тюменской области в поселке запланирована реконструкция дома культуры, центральной площади и парка.