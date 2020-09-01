  • 10 сентября 202010.09.2020четверг
  • USD76,0713
    EUR89,5663
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Площадку для детей открыли в Уватском районе

Общество, 12:58 10 сентября 2020

www.uvatregion.ru

Культурно-развивающую площадку обустроили в пос. Демьянка Уватского района. Предложения по функциональному наполнению места направляли активные жители и депутаты, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На площадке могут проводить свободное время люди разных возрастов и интересов. Два года назад для младших школьников оборудовали зону "Юный пешеход". Здесь ребята знакомятся с правилами дорожного движения. Это необходимо, чтобы с самого раннего возраста у детей формировалась культура поведения на дороге, уверены авторы проекта.

www.uvatregion.ru www.uvatregion.ru ﻿

В 2020 году на площадке сделали травмобезопасное резиновое покрытие и поставили восемь уличных тренажеров. Добавили лавочки и цветники. На следующий год установят ограждение.

"Малые архитектурные формы купили на средства местного бюджета. Еще один миллион рублей на обустройство площадки – это грант областного конкурса, в котором мы приняли участие в 2019 году", – рассказала глава поселения Светлана Бондаренко.

Глава Уватского района Сергей Путмин отметил, что Демьянка – это один из четырех крупных населенных пунктов района, которому уделяется повышенное внимание на всех уровнях. В долгосрочной перспективе по поручению губернатора Тюменской области в поселке запланирована реконструкция дома культуры, центральной площади и парка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство , детская площадка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:16 10.09.2020Более семи тысяч жителей региона вылечились от COVID-19 с начала пандемии
13:54 10.09.2020Дистанционное обучение не заинтересовало родителей Тюменской области
13:43 10.09.2020Райдер прокомментировал инцидент с инсценировкой захвата заложников в ишимской школе
13:32 10.09.2020Тобольский район готов к началу отопительного сезона