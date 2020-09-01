Общероссийский урок цифры посвятят искусственному интеллекту

| Фото: Минпросвещения России | Фото: Минпросвещения России

Всероссийский урок цифры по теме искусственного интеллекта и машинного обучения пройдет с 14 по 27 сентября, сообщает Минпросвещения России.

Школьникам расскажут об основах и принципах работы искусственного интеллекта, а также о карьерных возможностях в этой области. Учащиеся с 1-го по 11-й классы смогут пройти уроки дистанционно. Для родителей и учителей предусмотрены рекомендации и памятки.

Урок состоит из видео-лекции и онлайн-тренажера. Из лекции школьники узнают о том, как разрабатывается и где применяется искусственный интеллект, а также, что делать, чтобы создавать технологии будущего самому. На игровом тренажере дети смогут пройти все этапы карьеры в сфере Data Scienсе (работы с большими данными) и самостоятельно создать алгоритм для беспилотных автомобилей.