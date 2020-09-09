Известны результаты качества и безопасности ишимской колбасы

| Фото: ИМК во "ВКонтакте" | Фото: ИМК во "ВКонтакте"

Вся продукция Ишимского мясокомбината соответствует нормам качества и безопасности. Экспертиза колбасы "Южной" в испытательном центре Владимира показала отрицательный результат на наличие трансглутаминазы, рассказали на предприятии.

Как пояснил директор Ишимского мясокомбината Иван Рыбаков, фермент микробного происхождения был обнаружен в пробах "Южной", которые отобрали и направили во Владимирский испытательный центр специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО в январе 2020 года. В апреле мясокомбинат получил документ о положительных результатах проверки и уже в мае отправил новые пробы колбасы в тот же центр на экспертизу, которая показала отсутствие трансглутаминазы в продукции.

На время проведения внутренней проверки производство колбасы "Южной" было приостановлено. И лишь после получения нового сертификата предприятие вновь приступило к ее выпуску.

Внутренняя проверка на предприятии показала, что трансглутаминаза попала в продукцию из комплексных специй недобросовестного поставщика, который не указал наличие запрещенного фермента в составе на упаковке.

"Для того, чтобы подобные случаи не повторились, мы приняли ряд серьезных изменений по контролю качества на производстве и извне. Внесли изменения в программу производственного контроля. По техническому регламенту Таможенного союза систематическое исследование продукции на наличие трансглутаминазы не требуется, но мы будем делать экспертизу ежеквартально. Кроме того, "забывчивым" поставщикам грозят полумиллионные штрафы, если мы обнаружим в составе их специй незадекларированные запрещенные ферменты", - подчеркнул Иван Рыбаков.

Инна Кондрашкина