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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Восемь хоккеистов "Рубина" заразились коронавирусом

Спорт, 14:23 09 сентября 2020

скриншот видео ХК "Рубин" во Вконтакте | Фото: скриншот видео ХК "Рубин" во Вконтакте

Восемь игроков тюменского хоккейного клуба "Рубин" заразились коронавирусом, сообщил президент клуба Александр Попов.

По его словам, ВХЛ пошла навстречу команде и перенесла первые четыре игры.

"Восемь человек заболели, еще четверо под подозрением. Практически у всех заболевание проходит бессимптомно. Попросили лигу перенести четыре первые игры, чтобы вспышку не распространить и вся команда не заболела. Лига пошла навстречу. Игроки находятся на самоизоляции под постоянным наблюдением", - отметил Александр Попов.

Президент клуба добавил, что в ледовом дворце продолжаются ремонтные работы. Закончить их планируют к концу октября этого года. Если к этому сроку дворец не будет готов, первые игры "Рубин" проведет в спорткомплексе "Партиком".

Александр Попов выразил уверенность, что к домашним играм ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется и зрителей пустят на трибуны.

"Мы ждем болельщиков и делаем, чтобы они вернулись на трибуны. А их просим, чтобы они нас активно поддерживали. В этом году настрой у команды серьезный, будем бороться за медали. Помощь болельщиков обязательно понадобиться", - подчеркнул Попов.

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# Александр Попов , ХК Рубин

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