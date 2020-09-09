В Тюмени завершили работы по ремонту 26 плоских крыш

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26 из 87 плоских крыш отремонтировали в Тюмени, сообщает департамент городского хозяйства администрации города.

В доме № 57 по ул. Флотской на крыше сделали покрытие из ПВХ-мембраны из-за сложной геометрической формы. Специалисты подрядной организации провели ремонт плит покрытий, утепление плит перекрытий верхних этажей (технический этаж), замену водоприемных воронок.

Протоплений жилых помещений, расположенных на верхних этажах, в процессе производства работ допущено не было. Все работы выполнены качественно и в установленный срок.

Новые плоские крыши до конца года появятся и в домах по адресам: ул. Николая Чаплина, 123, ул. Республики, 210, ул. Щербакова, 106, 124, 2-й км Старого Тобольского тракта, 8, стр.101, Московский тракт, 143, к. 5.