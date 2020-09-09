Тюменских школьников приглашают на конкурс "Открывая природу"

| фото регионального отделения Российского движения школьников | фото регионального отделения Российского движения школьников

Поучаствовать в творческом онлайн-конкурсе "Открывая природу" предлагают школьникам Тюменской области. Побороться за победу в состязании могут все желающие в возрасте от 8 до 17 лет.

Как рассказали в региональном отделении Российского движения школьников, конкурс проводится в преддверии старта всероссийского проекта "Экотренд" РДШ при поддержке Минприроды России.

"Ребятам предлагается создать рисунок на тему "Открывая природу" в формате А4. Можно использовать краски, карандаши, а также графические программы. Затем нужно отсканировать или сфотографировать рисунок и выложить фото на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" до 8 октября", - сообщили в региональном отделении РДШ.

К рисунку необходимо добавить описание, а также поставить теги #РДШ #открываяприроду #МинприродыРоссии. Профиль участника должен быть открытым.

Важным условием участия также является подписка на группы РДШ, Экотренда "ВКонтакте" и проект Минприроды "Маршрут построен" @rf.nature в Инстаграм.

Все участники конкурса получат сертификаты, а авторов 20 лучших работ наградят подарками. Итоги конкурса планируется подвести до 30 ноября.

Любовь Голышева