Театр "Быть" проведет кастинг для молодых актеров

| Фото: театр-студия "Быть" во "ВКонтакте" | Фото: театр-студия "Быть" во "ВКонтакте"

Тюменский театр-студия "Быть" объявил о кастинге для молодых актеров. Беседы состоятся 18 и 21 сентября, поучаствовать в них смогут все желающие в возрасте от 16 до 25 лет.

Как рассказали в региональном отделении Российского движения школьников, по итогам кастинга в театр "Быть" отберут 30 новых актеров. Для них проведут специальную образовательную программу по ведущим сценическим дисциплинам.

"Данный проект — победитель Фонда президентских грантов. Мы хотим, чтобы театр стал доступнее, поэтому актерский опыт участников совершенно не важен, главное —желание. По итогам проекта будет создан авторский спектакль, который войдет в репертуар театра. А команда опытных профессиональных педагогов проведет для ребят образовательную программу по ведущим сценическим дисциплинам", - рассказали организаторы проекта.

В рамках обучающей программы профессор кафедры режиссуры театра ТГИК Элеонора Васильева проведет мастер-классы по сценической речи. Мастер спорта международного класса Татьяна Каражова даст уроки хореографии и пластики. Руководитель и режиссер театра Артем Васильев проведет занятия по актерскому мастерству и поставит спектакль.

Сам кастинг будет проходить в формате беседы по адресу: ул. Нагорная, 6. Необходима регистрация по ссылке.

Любовь Голышева