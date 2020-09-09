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Тюменцы станут экспертами народной смены форума "Таврида"

Общество, 19:07 09 сентября 2020

из личного архива Ярославы Мельниковой | Фото: из личного архива Ярославы Мельниковой

Художественные руководители фольклорного ансамбля "ЯрецЪ" тюменской детской школы искусств "Этюд" Ярослава и Николай Мельниковы во второй раз станут экспертами народной смены форума "Таврида" в крымском Судаке с 12 по 17 сентября.

На форуме тюменцы представят урало-сибирскую программу. "Бытовые танцы, кадриль – это сибирская тема, которой мы славимся", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" Ярослава Мельникова.

"Мы едем обучать участников смены новым формам увеселения – бытовым песням, танцам, играм. Вечерка – популярная форма досуга молодежи. Большое внимание уделим этнографическим источникам, чтобы было максимально достоверно", - пояснила она.

Участниками народной смены станут 200 юношей и девушек от 18 до 35 лет. С ними будут работать 15 экспертов.

Впервые Ярослава Мельникова побывала на форуме "Таврида" в 2015 году в качестве вокалистки. Представила свой проект "Зауральская Атлантида", направленный на популяризацию народной культуры среди молодежи, и выиграла 150 тыс. рублей. В 2016 году на проект "Голос Зауралья" на оцифровку бобинных кассет со старыми народными песнями получила 300 тыс. рублей.

Супруг Ярославы – Николай Мельников - на форуме "Таврида" в 2018 году выиграл 500 тыс. рублей на Ермаковы игры.

В 2019 году супруги Мельниковы впервые стали экспертами народной смены форума, которая по просьбам фольклористов стала постоянной.

"Участие в форуме дает возможность напрямую пообщаться со знаменитостями,- говорит Ярослава Мельникова. - Будучи вокалисткой в школе Ольги Кормухиной, узнала от нее секреты техники пения. В этот раз смену будет вести мэтр русского фольклора Сергей Старостин. У него можно многому научиться".

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Добавим, детский фольклорный ансамбль "ЯрецЪ" на Международном конкурсе "Наследники традиций" в 2020 году стал серебряным призером.

Анжела Лебедева

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# ДШИ Этюд , Крым , фольклор , форум Таврида , Ярослава Мельникова

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