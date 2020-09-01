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Отопление в детских садах и больницах Тюмени включат досрочно

Общество, 10:13 10 сентября 2020

admtyumen.ru

Подача тепла в социальных учреждениях Тюмени начнется досрочно, сообщил заместитель главы города Павел Перевалов.

"Подача тепла в детские сады, школы, больницы и другие организации социальной сферы будет осуществляться по их заявкам", - рассказал он.

Все учреждения социальной сферы Тюмени готовы к отопительному периоду.

"Город готов к отопительному периоду на 90%, подготовка включает работы на теплоснабжающих объектах (ТЭЦ, котельные и тепловые сети) и на жилом фонде", - пояснил Перевалов.

В 2020 году работы проводились почти на 90 объектах теплосетевого комплекса. Осталось завершить работы на 14 из них.

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# отопительный сезон , социальная сфера

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