Прием работ на конкурс СМИротворец завершится 1 октября

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

До 1 октября принимают работы на ХII Всероссийский конкурс средств массовой информации "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений, сообщают организаторы.

Конкурс для журналистов федеральных, региональных и национально-культурных СМИ проводится отдельно для федерально-региональных изданий и изданий локальных (в том числе этнических). Работы принимают в шести номинациях: "Телевидение", "Радио", "Печать", "Интернет", "Детские и молодежные СМИ", "Нация победителей" (спецноминация к 75-летию Победы).

Студенты профильных факультетов вузов участвуют в специальной номинации "Поколение мультимедиа".

Работы авторов и объединений, размещенные в социальных сетях и на интернет-платформах, которые не являются СМИ, рассматриваются в специальной номинации "Блоги".

На конкурс принимаются только авторские материалы. СМИ в целом (журналы, газеты, сайты, радио- и телекомпании) не рассматриваются.

Дополнительная информация о конкурсе здесь.