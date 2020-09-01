Прием работ на конкурс СМИротворец завершится 1 октября
До 1 октября принимают работы на ХII Всероссийский конкурс средств массовой информации "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений, сообщают организаторы.
Конкурс для журналистов федеральных, региональных и национально-культурных СМИ проводится отдельно для федерально-региональных изданий и изданий локальных (в том числе этнических). Работы принимают в шести номинациях: "Телевидение", "Радио", "Печать", "Интернет", "Детские и молодежные СМИ", "Нация победителей" (спецноминация к 75-летию Победы).
Студенты профильных факультетов вузов участвуют в специальной номинации "Поколение мультимедиа".
Работы авторов и объединений, размещенные в социальных сетях и на интернет-платформах, которые не являются СМИ, рассматриваются в специальной номинации "Блоги".
На конкурс принимаются только авторские материалы. СМИ в целом (журналы, газеты, сайты, радио- и телекомпании) не рассматриваются.
Дополнительная информация о конкурсе здесь.