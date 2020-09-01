В Тобольске началась подготовка к ремонту центрального канализационного коллектора

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Подготовку к аварийно-восстановительным работам на центральном канализационном коллекторе вдоль ул. Ремезова в Тобольске ведет компании СУЭНКО, сообщает администрация города.

Силы коммунальщиков направлены на устранение последствий аварии, которая произошла из-за коррозии трубы. Стоки практически со всего Тобольска транспортируются по центральному канализационному коллектору протяженностью 3,4 км. Сейчас он находится в аварийном состоянии. Износ сетей, тяжесть грунта и воздействие стоков на трубу привели к газовой коррозии трубопровода, из-за чего разрушился верхний свод трубы и провалился грунт.

Специалисты компании принимают необходимые меры по восстановлению повреждений. Они круглосуточно ведут работу по перекачке стоков для предотвращения их выхода на поверхность земли, ведется подготовка к ремонту коллектора.

Коммунальщикам предстоит провести раскопки на глубину до 10 метров, а также локально заменить поврежденные канализационные сети. Капитальный ремонт центрального канализационного коллектора СУЭНКО совместно с администрацией города Тобольска запланировали на 2021 год.

Отметим, главный коллектор Тобольска строился в 1960–1980 гг.