Тобольский район готов к началу отопительного сезона

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Отопительный сезон в Тобольском районе начнется не позднее 18 сентября. Об этом сообщил глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.

По его словам, с 11 сентября в районе начнут поэтапно подавать отопление в детские сады, школы и медицинские учреждения.

Жителей сельских поселений теплом обеспечивает 41 котельная, 15 из них топится углем, 25 котельных работает на газу и одна – на электричестве.

За лето коммунальные службы отремонтировали около двух километров сетей теплоснабжения, общая протяженность которых в районе составляет 28,8 километра. Бригады сделали промывку, опрессовку теплосетей, а также выполнили пусконаладочные работы на газовом оборудовании, сообщает администрация Тобольского района.