Пострадавшие при падении кранов в Тюмени остаются в больнице
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Состояние обоих мужчин, пострадавших при падении башенных кранов на строительной площадке на ул. Тимофея Кармацкого в Тюмени 2 сентября, квалифицируется врачами как средней степени тяжести.
Об этом корреспонденту агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.
"У обоих состояние средней степени тяжести. Они продолжают лечение", — заключила Александра Малыгина.
Напомним, днем 2 сентября в районе дома №9 на ул. Тимофея Кармацкого упали два башенных крана. Еще один накренился. Пострадали два человека.
Инна Пахомова