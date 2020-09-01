Пострадавшие при падении кранов в Тюмени остаются в больнице

| Фото: mos.ru | Фото: mos.ru

Состояние обоих мужчин, пострадавших при падении башенных кранов на строительной площадке на ул. Тимофея Кармацкого в Тюмени 2 сентября, квалифицируется врачами как средней степени тяжести.

Об этом корреспонденту агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"У обоих состояние средней степени тяжести. Они продолжают лечение", — заключила Александра Малыгина.

Напомним, днем 2 сентября в районе дома №9 на ул. Тимофея Кармацкого упали два башенных крана. Еще один накренился. Пострадали два человека.

Инна Пахомова