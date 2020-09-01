  • 10 сентября 202010.09.2020четверг
  • USD76,0713
    EUR89,5663
  • В Тюмени 20..22 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пострадавшие при падении кранов в Тюмени остаются в больнице

Общество, 11:08 10 сентября 2020

mos.ru | Фото: mos.ru

Состояние обоих мужчин, пострадавших при падении башенных кранов на строительной площадке на ул. Тимофея Кармацкого в Тюмени 2 сентября, квалифицируется врачами как средней степени тяжести.

Об этом корреспонденту агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"У обоих состояние средней степени тяжести. Они продолжают лечение", — заключила Александра Малыгина.

Напомним, днем 2 сентября в районе дома №9 на ул. Тимофея Кармацкого упали два башенных крана. Еще один накренился. Пострадали два человека.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# врачи , Медицина , пострадавшие , травмы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:19 10.09.2020В Тюмени может появиться сквер имени Владислава Крапивина
11:08 10.09.2020Пострадавшие при падении кранов в Тюмени остаются в больнице
10:57 10.09.2020Театр "Быть" проведет кастинг для молодых актеров
10:35 10.09.2020В Тобольске началась подготовка к ремонту центрального канализационного коллектора