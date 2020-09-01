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Ямальцы заняли первое место на Российской студвесне

Общество, 12:14 10 сентября 2020

Российская студенческая весна | Студвесна | РСМ | Фото: Российская студенческая весна | Студвесна | РСМ

Команда Ямало-Ненецкого автономного округа заняла первое место на Российской студенческой весне-2020. Гран-при присуждено ребятам из Саратовской области.

Церемония награждения прошла в Ростове-на-Дону 9 сентября. В фестивале участвовали более 2 тыс. человек: 70 делегаций из регионов, 400 волонтеров, 50 экспертов. На суд жюри было представлено 700 творческих номеров.

По итогам конкурсов, ямальцы также получили Гран-при за номер "Обычная концертная программа". Северяне заняли первые места в номинациях "Радиопередача", " Непрофильная индивидуальная работа", "Юмористический ролик", "Современный танец", профильные соло, "Народные инструменты", "Художественное слово", "Цирковое искусство", "Клоунада", "Непрофильные коллективы".

Тюменка Анна Решетарь стала лауреатом III степени в категории "Эстрадное пение", соло.

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# Российская студвесна

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