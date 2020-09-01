В новом сезоне Тюменский театр кукол представит спектакль "Храбрый Юрка"

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение (архив) | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение (архив)

Премьера спектакля "Храбрый Юрка" режиссера Натальи Явныч состоится в новом юбилейном сезоне в Тюменском театре кукол, который торжественно откроют 12 сентября.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения, кукольный спектакль поставлен по мотивам рассказов писателя Михаила Есеновского. "Постановка приглашает поговорить о детских страхах, сделать их понятнее, обезоружить, включив на полную мощность фантазию. В ролях: Александр Ганичев, Анна Ганичева, Александр Крижевских и Анастасия Вокуева", — добавили в пресс-службе ТКТО.

Первый показ новой постановки запланирован на октябрь.

Возможно, в новом театральном сезоне Тюменский театр кукол, как и прежде, будет принимать участие в различных акциях, например, таких как "Ночь искусств", но пока об этом говорить рано. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Расписание театра пока составлено до нового года. Что будет дальше, находится в процессе обсуждения.

В программу до нового года вошли уже полюбившиеся юным зрителям спектакли "Айболит", "Загадки природы", "Кто сказал "Мяу". "Кто сказал "Мяу?" режиссера Сергея Кузина интересен тем, что он возвращается в афишу. Несколько лет назад был в программе театра, но потом его убрали. Постановка "реанимирована", обновлены декорации. Он вновь будет радовать юных любителей театра. Его покажут 13 сентября, сразу после открытия театрального сезона", — подчеркнули в пресс-службе ТКТО.

Отметим, 12 сентября в Тюменском театре кукол откроется 75-й сезон. Все желающие вне зависимости от того, есть у них билеты на представление или нет, могут посмотреть выставку главного художника Тюменского театра кукол, заслуженного работника культуры РФ Сергея Перепелкина. Она откроется в холле театра в 11 часов.

В 12 и 14 часов начнутся показы спектаклей "Айболит". Билет на него в честь юбилея театра будет стоить 75 рублей. Количество билетов ограничено.

Дети и их родители смогут сделать снимок на память в фотозоне с ростовыми и планшетными куклами. "Это куклы, которые используются в спектаклях. Там будут разные звери, так как в этот день будет показан "Айболит"", — отметили в пресс-службе объединения.

Открытие нового театрального сезона, как заверили в пресс-службе ТКТО, пройдет с соблюдением всех мер безопасности, в частности, посетители будут в защитных масках.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова