Жители Нижней Туры шагнули в цифровое будущее вместе с МегаФоном

| Фото: Евгения Яблонская | Фото: Евгения Яблонская

Согреться, зарядить телефон и воспользоваться бесплатным интернетом в ожидании автобуса могут жители Нижней Туры в новых остановочных павильонах. Небольшой город в Свердловской области - 20 тыс. жителей - стал первым на Урале населенным пунктом, где компания "МегаФон" установила сеть умных остановок. Заказчиком проекта выступила администрация Нижнетуринского городского округа, интерес к нему проявили и другие территории УФО. О технологичных решениях, которые внедрили в городе, и сотрудничестве муниципалитета и телекоммуникационной компании, журналистам федерального округа рассказали в ходе пресс-тура в Нижнюю Туру.

16 объектов с технологичной начинкой появились в городе летом 2019 года. Павильоны с бесплатным Wi-Fi оснащены USB-разъемами для зарядки мобильных телефонов. Здесь установили видеокамеры и умные светильники, самостоятельно регулирующие интенсивность освещения. В двух павильонах, появившихся в этом году, дополнительно предусмотрели теплую зону - изолированные обогреваемые помещения, в одном из них в качестве эксперимента также установили лавочки с подогревом.

"За цифровыми технологиями будущее, и в 2018 году мы решили шагать в ногу со временем вместе с компанией "МегаФон". Новые остановки поставили на место старых, покореженных комплексов. Они эстетичны, камеры помогают контролировать общественный порядок и соблюдение подрядчиком своих обязательств по организации движения транспорта, потому что жалобы на него поступали. Мы рассматриваем возможность оснастить комплексы модулями, позволяющими отслеживать в онлайн-режиме время прибытия автобусов. Нашим опытом заинтересовались коллеги из муниципалитетов Свердловской области, Тюмени, Кургана, Москвы: расспрашивают, довольны ли мы новыми объектами, узнают о затратах", - рассказал глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасёнок.

Вскоре после установки павильоны с бесплатным качественным интернетом стали точками притяжения для местной молодежи. А вот старшие нижнетуринцы новшества поначалу не оценили, посчитав, что в населенном пункте есть проблемы поважнее и именно они требуют первоочередных трат. По словам главы округа, общественное мнение изменилось после того, как жителей подробнее ознакомили с финансовой стороной вопроса.

"Мы опробовали механизм лизинга, лизингодателем выступила сама компания "МегаФон". Город удалось благоустроить здесь и сейчас, а оплату остановочных пунктов растянуть на пять лет, - рассказал директор по развитию цифровых проектов компании "МегаФон" на Урале Евгений Иванов. - Стоимость каждого павильона - около одного миллиона рублей с учетом годового обслуживания, которое все эти годы обеспечивается нашей компанией. Мы также страхуем или ремонтируем остановки".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Умные павильоны - второй совместный проект администрации Нижнетуринского городского округа и телекоммуникационной компании. Первым в 2018 году стала установка на самых оживленных перекрестках и в общественных местах десяти камер уличного видеонаблюдения, которые являются звеном комплекса "Безопасный город". Техническое решение позволяет удаленно управлять видеокамерами, регулируя наклон, масштаб изображения и передавать картинку высокого качества, в том числе в темное время суток. Как поясняют в местной единой дежурно-диспетчерской службе, видеооборудование позволяет правоохранительным органам и операторам ЕДДС в режиме реального времени получать информацию об оперативной обстановке. А сохраненные в течение месяца видеозаписи помогают установить нарушителей. Со временем количество видеокамер в городском округе планируется увеличить в разы.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Аналогичные проекты могут быть реализованы на других территориях. Впрочем, за внимание заказчиков приходится побороться: конкуренты тоже предлагают интересные решения в сфере городского благоустройства. К тому же, отмечает Евгений Иванов, под влиянием пандемии на экономику администрации муниципалитетов скорректировали планы.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Мы ведем переговоры о размещении умных остановок в Свердловской области. Обсчитываем и проект для Тюмени, здесь речь идет о концессии. Смотрим, будет ли он интересен в нынешних экономических условиях. Любопытное решение предлагаем в Кемерово: там остановка имеет больше умной "начинки", чем в Нижней Туре - она оснащена кнопкой вызова "112" и интерактивным табло для построения маршрута, - пояснил директор по развитию цифровых проектов компании "МегаФон" на Урале Евгений Иванов. - Я слежу за ситуацией, и в целом видно, что у российских регионов есть запрос на цифровые инновации, и они готовы рассматривать разные модели для их внедрения и развития городского пространства".