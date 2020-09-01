На тюменском бизнес-форуме обсудят развитие сельского предпринимательства

| Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства | Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства

Развитие бизнеса на селе станет темой одной из ключевой площадки, предстоящего молодежного бизнес-форума "Слет успешных предпринимателей" в Тюмени 11 сентября, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Молодой фермер из Голышманово расскажет, как в 11 лет стать бизнесменом, Эльмар Ибуков из компании "Ягоды плюс" научит зарабатывать на ягодах, Ирина Катерушина из сыроварни "Сырник" раскроет секрет производства крафтового сыра, Инна Нестерова представит музей крестьянского быта в д. Насекина.

Модераторами площадки выступят советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева, фермер Максим Кропачев, председатель комитета по туризму тюменского отделения "Опора России" Виктория Голина.

Площадка, посвященная сельскому предпринимательству, начнет работу в 14 часов в мультицентре "Контора пароходства".