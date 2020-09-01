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Роспотребнадзор объяснил правила разгрузки товаров для аптек в жилых домах

Общество, 17:45 10 сентября 2020

duma.gov.ru

Для аптек площадью до 150 кв. м, находящихся в жилых зданиях, норма СанПиНа об оборудованной специальной погрузочно-разгрузочной площадке не обязательна, сообщает Роспотребнадзор.

Ранее газета "Известия" сообщила, что из-за новых СанПиНов, разработанных Роспотребнадзором, из жилых домов могут исчезнуть аптеки.

В Роспотребнадзоре пояснили, что норма об оборудовании погрузочно-разгрузочной площадки относится только к крупным аптекам, имеющим значительный товарооборот, требующий использования грузового транспорта.

В частности указано, что при необходимости доставки в аптеки товаров грузовым транспортом, который занимает больше места, является более значимым источником выхлопных газов и шума, чем легковой транспорт, должно предусматриваться погрузочно-разгрузочное место, оборудованное козырьком или навесом. Размещение такого погрузочно-разгрузочного места под окнами жилых квартир не допускается.

В Роспотребнадзор регулярно поступают обращения населения по фактам нарушения условий проживания в многоквартирном жилом доме, в связи с размещением под их окнами погрузочно-разгрузочных площадок, связанные с повышенными уровнями шума, выхлопными газами от грузового транспорта.

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# аптеки , Роспотребнадзор

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