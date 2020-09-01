Тюменцев приглашают на показ фильма "Главный конструктор"

| Фото: центр культуры и творчества "Тюмень" | Фото: центр культуры и творчества "Тюмень"

Показ советского двухсерийного фильма "Главный конструктор" начнется в арт-пространстве "Время Победы" на Масловском взвозе в Тюмени 11 сентября в 19 часов 30 минут, сообщает центр культуры и творчества "Тюмень".

Художественный телефильм режиссера Владимира Семакова создан по мотивам повести Якова Резника "Сотворение брони" и реальных событий, связанных с созданием танка Т-34 на Харьковском паровозостроительном заводе.

Показы советских и современных фильмов о войне проходят в арт-пространстве "Время Победы", которое открыли 31 августа, практически ежедневно. За расписанием можно следить в официальном сообществе центра культуры и творчества "Тюмень" во ВКонтакте.