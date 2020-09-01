Ондатры и утки останутся жить в пруду Никольского сквера в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Продолжается благоустройство нового сквера с водоемом и водопадом в тюменском микрорайоне Малахово на пересечении улиц Вознесенской и Родниковой. Сквер на месте заболоченного пустыря получил название Никольский.

Работы здесь завершатся к ноябрю 2020 года. Как рассказал руководитель управы Восточного административного округа Тюмени Александр Сухомяткин, в сквере оборудуют детскую игровую площадку, тихую зону, место для выгула собак и смотровую площадку у пруда. По его словам, самой большой сложностью было сохранение существующего здесь животного мира.

"В этом водоеме гнездятся два семейства уток, это примерно десять птиц, а также живут четыре ондатры. Работы проводились так, чтобы сохранить фауну, чтобы животные не покинули обжитое место", - рассказал он.

В будущем сквере уже выполнены основные работы: проведена поэтапная очистка водоема, берега укреплены георешеткой с восстановлением плодородного грунта. В сквере Никольского планируется оборудовать более 4 тыс. кв. м пешеходных тротуаров и дорожек.

Здесь будет засеяно почти 7 тыс. кв. м газонов, установлено 19 детских игровых комплексов и малых архитектурных форм, 77 светильников и 30 камер видеонаблюдения.

Отметим, что работы выполняются в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в составе национального проекта "Жилье и городская среда".

Николай Ступников