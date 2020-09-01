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Тюменские депутаты обсудят готовность к зиме аварийного жилья и домов с печками

Общество, 12:03 11 сентября 2020

duma.tyumen-city.ru

В Тюмени около 300 многоквартирных домов с печным отоплением и более 550 аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу. Перед очередным отопительным сезоном в этих домах специалисты устраняют неисправности стен, фасадов, крыш, чердачных и подвальных перекрытий, заполнений оконных и дверных проемов, печей и дымоходов.

Бесхозяйные тепловые сети тоже проходят подготовку к зиме. Теплосетевые и теплоснабжающие организации их ремонтируют, проверяют на прочность.

Готовность этого имущества депутаты Тюменской гордумы обсудят с представителями администрации на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству 16 сентября.

"В преддверии отопительного сезона депутатам важно понимать степень готовности коммуникаций к работе в холодное время года. По информации, представленной на комиссии, можно будет судить о результатах подготовки к работе в отопительный период бесхозяйных инженерных сетей, жилого фонда с печным отоплением и аварийных домов", - сообщил председатель постоянной комиссии Юрий Баранчук.

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# гордума , отопительный сезон

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