Более 50 компаний региона прошли обучение на семинаре по работе на Портале поставщиков

| Фото: ТПП ТО | Фото: ТПП ТО

Более 50 компаний региона приняли участие в обучающем семинаре по работе на АИС "Портал поставщиков", который состоялся в тюменском технопарке.

Электронный магазин закупок малого объема АИС "Портал поставщиков" - это находка для бизнеса в современных условиях, считают организаторы мероприятия. Стартовавший как проект Москвы и Московской области, сегодня он реализуется в 36 субъектах РФ. В этом году на семи региональных площадках для местных предпринимателей проводятся семинары по работе с АИС "Портал поставщиков. Тюмень всегда была в авангарде, здесь высокая активность бизнес-сообщества и количество участников семинара, и их вовлеченность очередной раз доказывает это.

Начальник отдела организационно-правового обеспечения и государственных закупок департамента информатизации Тюменской области Наталья Панченко поделилась опытом работы департамента на площадке. Она рассказала, что с 2019 года с помощью портала проводятся малые закупки по всему региону и это позволяет их ведомству экономить бюджетные средства. По словам Натальи Панченко, с прошлого года и по настоящее время на портале организованы закупки на 13 млн рублей, при этом экономия составила около 750 тыс. рублей. Учитывая, что на этом портале работают все заказчики Тюменской области, спектр закупаемой продукции огромен и включает многие товарные позиции – от продуктов питания до компьютерного оборудования. Специалист призвала тюменских предпринимателей регистрироваться на портале, работать на площадке и поставлять заказчикам товар надлежащего качества в приемлемые сроки.

Уже действующие участники портала - АО "Ютэйр-инжиниринг" и ООО "Римакс Трейд" - поделились своим опытом с теми, кто впервые услышали об этом инструменте онлайн-торговли.

Коммерческий директор АО "Ютэйр-инжиниринг" Виктор Козленков и генеральный директор ООО "Римакс Трейд" Максим Тимофеев подтвердили удобство портала для своих компаний и ответили на вопросы предпринимателей. Таким образом, Портал поставщиков подходит и для крупного бизнеса и компаний с небольшим оборотом.

"Удобно, понятно, пока мы работаем как поставщики, но не исключаем и размещение заказов на этом ресурсе", - отметил Виктор Козленков.

По словам генерального директора ООО "Римакс Трейд" Максима Тимофеева, с порталом компания познакомилась в 2019 году, когда состоялась презентация его в тюменском регионе, с декабря 2019 стала его активным пользователем. "Да, мы работаем и на других площадках, но не могу не отметить, что большая часть сделок компании идет именно через Портал поставщиков. Преимущества для нас в том, что не нужно обеспечение контрактов и все во много раз быстрее. В месяц через портал заключается не менее пяти сделок, даже был рекорд, когда от момента подачи заявки до момента получения средств по договору прошла всего одна неделя"", - пояснил он.

Оценили преимущества портала и представители регионального агентства воздушных сообщений Евгения Нестеренко и Елена Костоломова: "Во-первых, Портал поставщиков бесплатный, во-вторых, надеемся, что пока конкуренция небольшая, больше возможностей выиграть, оперативность по сделкам в момент поиска заказчика поставщиков в момент заключения контракта. Семинар был информативен, очень полезен. Более детально изучим возможности портала. Хорошо, что можно бесплатно проконсультироваться в Торгово-промышленной палате, мы надеемся, что будет проще найти заказчиков в своем регионе, чем через zakupki.gov.ru, где слишком много участников".

Ольгу Арашкееву из агентства стратегических событий "To Be" привлекла в портале оперативность, доступность из-за отсутствия платы и еще вариативность выбора программ, услуг. "Впечатление от семинара положительное. Было много практики. Очень важно, что пригласили уже тех, кто пользуется данной платформой, и это уже вызывает определенное доверие. Есть хорошая обратная связь от присутствующих. Мы задавали вопросы, все они практические, я лично вижу большой интерес к площадке. Спасибо ТПП ТО за организацию семинара, подобные обучения очень важны, особенно для тех предпринимателей, кто далек от цифровизации, автоматизации. Я - начинающий предприниматель, только в октябре зарегистрировала свое агентство, поэтому для меня очень важна практика, а не только теория", - сказала Ольга Арашкеева.

Как заметила представитель торгового дома "Русойл" Ольга Черняк, ресурс позволит выйти на дальние рынки, так как предприятие занимается производством собственной продукции, автохимии. "Ожидаю новых знакомств, клиентов. Здорово, что на семинаре назвали распространенную проблему – приход информационных технологий, не все готовы уходить в интернет, не у всех есть необходимые знания. Очень важно, что данный ресурс поможет объединить всех производственников нашего региона. Мы заняли первое место в региональном конкурсе "Тюменская марка", поэтому планируем идти дальше, уверены, что портал - тот инструмент, который поможет выйти за пределы регионального рынка, что как раз является для нас направлением для развития", - подчеркнула Ольга Черняк.

После теоретической и практической части семинара немало предпринимателей приняли решение не откладывать регистрацию на потом. Организаторы помогли это сделать за считанные минуты. Несмотря на то, что портал поставщиков интуитивно понятный, каждый участник мероприятия получил пакет информационных материалов, содержащий инструкции по дальнейшей работе на портале.