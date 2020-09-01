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Стала известна причина запаха питьевой воды в Тюмени

Общество, 09:18 11 сентября 2020

Росводоканал | Фото: Росводоканал

Иловые болотистые отложения со дна Туры стали причиной странного запаха питьевой воды в Тюмени, сообщает департамент городского хозяйства администрации города.

Они образовались после обильных августовских дождей, когда резко прибывающий поток воды поднял их со дна реки, пояснили в департаменте.

Как рассказал директор компании "Росводоканал Тюмень" Андрей Максимов, поскольку эта ситуация имеет сезонный характер, ООО "Тюмень Водоканал" на такие случаи разработал режимные карты, в соответствии с которыми принят комплекс мер, направленных на корректировку производственного цикла Метелевских водоочистных сооружений по доочистке воды из реки Туры.

Но для обновления воды, уже поступившей в сеть, требуется время. Протяженность водопроводов в Тюмени превышает 1 тыс. 300 км, и разбор воды на различных участках сети тоже отличается. Поэтому полностью вода обновится во всей сети не меньше, чем через 10 дней.

Большая часть воды уже обновилась. О нормализации запаха свидетельствует и сокращение количества жалоб от потребителей, поступающих как в тюменский водоканал, так и центр оперативного реагирования Тюмени.

Город снабжается водой из двух источников. Примерно 40% от общего объема воды, подаваемой в водопроводную сеть, поступает от подземных источников Велижанского водозабора. Остальные 60 % - это вода Метелевского водозабора, источником для которого служит река Тура.

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# питьевая вода , Тюмень Водоканал

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