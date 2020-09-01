Шестеро тюменцев, пострадавших на производстве, получили бесплатные машины

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы, тяжело пострадавшие на производстве, получили бесплатные машины с ручным управлением. В данных спецавтомашинах марки Lada Granta, сообщает Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, предусмотрено все для людей с ограниченными возможностями.

"Один человек получил спецавтомобиль впервые, - отмечено в сообщении, - остальные - повторно, спустя семь лет с учетом срока замены транспорта. За этот период эксплуатации за счет средств Фонда социального страхования можно один раз произвести капитальный ремонт данного автомобиля, а также ежеквартально получать, установленную законодательством, фиксированную денежную компенсацию расходов на проведение технического обслуживания автомобиля и приобретение горюче-смазочных материалов".

Обеспечение легковыми автомобилями с ручным управлением - это один из видов социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве. Автотранспорт, в соответствии с законом, выдается получателям страховых выплат, имеющим по заключению учреждений медико-социальной экспертизы медицинские показания на обеспечение транспортным средством при отсутствии противопоказаний к управлению легковым автомобилем, оснащенным специальным оборудованием.

Борис Олейник