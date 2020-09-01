Две тысячи участников зарегистрировались на платформе TNF Online

| Фото: организаторов Тюменского нефтегазового форума | Фото: организаторов Тюменского нефтегазового форума

Более 2 тыс. участников зарегистрировались на виртуальной платформе Тюменского нефтегазового форума TNF оnline, которая открылась 8 сентября. Среди них - те, кто планирует принимать участие в форуме онлайн и те, кто посетит TNF 22-24 сентября в тюменском технопарке, сообщают организаторы события.

Платформа имеет три основных раздела: нетворкинг, виртуальную выставку и прямые трансляции сессий деловой программы форума. После регистрации у каждого участника появляется личный кабинет, где можно загрузить информацию о себе и компании, назначить встречи, провести переговоры с партнерами, виртуальную презентацию. Клиентов можно найти по ключевым словам, сохраняя контакты через виртуальные визитки. По результатам форума можно получить детальную аналитику о востребованности своего стенда и портрете аудитории.

Можно сочетать возможности онлайн- и офлайн-площадок TNF. Гибридный формат существенно увеличивает эффективность нетворкинга.

"Мы надеемся, что виртуальная площадка на время форума станет такой точкой делового общения, которая позволит максимально эффективно реализовать всевозможные задачи участникам форума, – отметил программный директор TNF, исполнительный директор ГАУ ТО "Западно-Сибирский инновационный центр" Александр Сакевич. – Платформа такого уровня запускается впервые: во-первых, гибридный формат позволяет регистрироваться и общаться на платформе и офлайн-участникам, во-вторых, у виртуальной платформы колоссальное количество возможностей и функций для онлайн-общения и презентаций".

Исходя из интересов участники TNF оnline могут выбрать площадку форума и подключаться к ней в определенное время, делиться впечатлениями во внутреннем чате, задавать вопросы спикерам. Также предусмотрены возможности и для онлайн-презентаций на виртуальной выставке инноваций ТЭК.

К платформе TNF оnline можно присоединиться бесплатно. Регистрация здесь.