В Тюмени благоустроили двор на Тульской

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Работы по благоустройству дворовой территории у домов № 4 по ул. Тульской и № 33 по проезду Геологоразведчиков завершены в Тюмени, сообщает городская администрация.

Глава города Руслан Кухарук побывал на объекте, площадь которого составляет почти гектар, и оценил результат.

"Проведены работы по переустройству инженерных сетей. Не первый год при благоустройстве дворовых территорий мы применяем комплексный подход, если есть необходимость, согласовываем график проведения работ с ресурсоснабжающими организациями по замене сетей, затем приступаем к благоустройству", – отметил Руслан Кухарук.

Во дворе у домов № 4 по ул. Тульской и № 33 по проезду Геологоразведчиков заменили инженерные сети, установили дренажную систему, обустроили водоотводные лотки и уклоны. Территория отличается просторной тротуарной сетью, большой детской площадкой и двумя турниковыми зонами. У домов проложена новая отмостка, на входе в каждый подъезд скоро установят пандусы. Автолюбители получили просторную парковку.

Председатель одного из многоквартирных домов Александр Авдеев рассказал, что один из потенциальных застройщиков планировал построить во дворе многоэтажку.

"У нас ничего не было, даже детской площадки. Мы отбивались от него на протяжении 15 лет. Теперь у нас есть большая игровая площадка, зона для занятий воркаутом, тренажерная площадка, у нас, наконец-то, появились культурные парковки, раньше было все облеплено машинами", - подчеркнул Александр Авдеев.

Жители двора поблагодарили главу города за поддержку в споре с застройщиком, а заодно поделились своими предложениями. Например, просили дополнительно установить карусель для малышей и положить резиновое травмобезопасное покрытие на турниковой площадке.