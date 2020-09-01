Более 20 объектов водоснабжения и водоотведения реконструируют в Тюмени

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Более 20 ключевых объектов водоснабжения и водоотведения построят и реконструируют в Тюмени в ближайшие годы, сообщил заместитель главы города Павел Перевалов.

В их числе канализационная насосная станция, через которую проходит основной объем сточных вод в Тюмени. Также завершится реконструкция канализационных очистных сооружений. "Сейчас здесь идет активная работа. Основная задача – обеспечение не только качественной очистки, но и устранение неприятного запаха, на который жалуются многие жители города. Думаю, этого вопрос будет полностью решен в течение пары лет", - пояснил Павел перевалов.

Также в рамках концессионного соглашения отремонтируют более 50 сетевых объектов и насосных станций, которые поставляют сточные воды на очистку. Продолжится и регулярная реконструкция и капремонт разводящих квартальных сетей.

"Это серьезный план, включающий важнейшие городские водоводы. Уверен, что в сфере водоснабжения и водоотведения в ближайшем будущем нас ждут только успехи", - заключил Павел Перевалов.

Евгения Шевцова