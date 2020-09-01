В Тюменской филармонии состоится концерт "Бах и легенды Шотландии"

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Концерт "Бах и легенды Шотландии" дадут лауреат международных конкурсов Мария Блажевич и артисты Тюменской филармонии 14 октября в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В концерте примут участие артисты филармонии: Сергей Головин (шотландская волынка), Алена Дубровина (кельтская арфа, волынка, ирландский вистл), Даниил Елькин (скрипка), Антон Димитров (ударные).

В программе — музыка Баха и традиционные кельтские и шотландские мелодии. Билеты можно купить в кассах Тюменского концертно-театрального объединения и на сайте учреждения культуры.