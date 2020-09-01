Алиментщицу из Ишима приговорили к исправительным работам

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Жительницу Ишима, задолжавшую своему ребенку более 54 тыс. рублей, приговорили к исправительным работам. Из зарплаты алиментщицы 5 % ежемесячно будут удерживать в доход государства, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов, женщина и отец ее ребенка лишены родительских прав. По решению суда мать обязана платить алименты в размере 1/4 заработка на содержание ребенка, проживающего с опекуном.

Задолженность по платежам за период с мая по июнь 2019 года и с февраля по июль 2020 года составила более 54 тыс. рублей. Суд назначил ей восемь месяцев исправительных работ.