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Алиментщицу из Ишима приговорили к исправительным работам

Общество, 13:47 11 сентября 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Жительницу Ишима, задолжавшую своему ребенку более 54 тыс. рублей, приговорили к исправительным работам. Из зарплаты алиментщицы 5 % ежемесячно будут удерживать в доход государства, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов, женщина и отец ее ребенка лишены родительских прав. По решению суда мать обязана платить алименты в размере 1/4 заработка на содержание ребенка, проживающего с опекуном.

Задолженность по платежам за период с мая по июнь 2019 года и с февраля по июль 2020 года составила более 54 тыс. рублей. Суд назначил ей восемь месяцев исправительных работ.

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# алименты , суд

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