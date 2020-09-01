Тюмень Водоканал назвал способ решения проблемы неприятного запаха питьевой воды

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Реконструкция Метелевского водозабора позволит полностью решить проблему с неприятным запахом питьевой воды в Тюмени, рассказал генеральный директор "Тюмень Водоканала" Андрей Максимов.

Напомним, в конце августа и начале сентября тюменцы жаловались на болотистый запах воды из-под крана. Причиной оказались иловые отложения со дна Туры. Они образовались после обильных августовских дождей, когда резко прибывающий поток воды поднял их со дна реки. На 60% город снабжает водой Метелевский водозабор, Тура – его источник.

По словам Андрея Максимова, явление сезонное и не несет угрозы здоровью потребителей. По химическим показателям вода соответствует санитарным нормам. Для устранения запаха в "Тюмень Водоканале" разработали режимные карты по корректировке производственного цикла и доочистке воды. Полностью решит проблему строительство блока угольных фильтров в рамках реконструкции водозабора, которая начнется в 2021 году.

"На Велижанском водозаборе такой проблемы нет. Качество воды с него высоко оценила главный санитарный врач области Галина Шарухо. Такая же вода будет на Метелевской станции. Реконструкция системы очистки здесь поможет полностью уйти от перемен уровня реки и паводковой нагрузки. Эта же задача стоит в концессионном соглашении – добиться максимальных результатов и соответствия воды всем нормам", - отметил Андрей Максимов.

Евгения Шевцова