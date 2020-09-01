Тюменцам предлагают проверить свой уровень цифровой грамотности

| Фото: ИТ-диктант.рф | Фото: ИТ-диктант.рф

Пройти "ИТ-диктант" предлагают жителям Тюменской области 11 и 12 сентября. Любой желающий может проверить свой уровень цифровой грамотности на сайте ИТ-диктант.рф, сообщает областной департамент информатизации.

Чтобы принять участие в акции, нужно нажать на кнопку "Пройти диктант". По ссылке откроется форма регистрации, заполнив которую участник сможет получить именной сертификат с указанием количества баллов и, непосредственно, тестирование.

Диктант состоит из 32 вопросов. За ответы на них можно получить от одного до трех баллов, в зависимости от уровня сложности. Вопросы разбиты по категориям: "Цифровое потребление", "Поиск информации", "Использование цифровых устройств и их синхронизация", "Использование функционала социальных сетей и производство мультимедийного контента", "Финансовые операции, онлайн-покупки", "Критическое восприятие информации" и "Цифровая безопасность". На выполнение всех заданий дается 1 час и одна попытка.

После завершения тестирования участник сразу же увидит свой результат. Именной сертификат придет автоматически на почту, указанную при регистрации. Также его можно будет скачать самостоятельно в личном кабинете на онлайн-платформе.

В 2020 году Всероссийская образовательная акция "ИТ-диктант" проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и федеральной сети "Точка кипения". Кроме этого, более 100 организаций России организуют очные и онлайн-площадки для прохождения ИТ-диктанта.