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Благоустроенная зона стала достопримечательностью района Антипино в Тюмени

Общество, 18:10 11 сентября 2020

Администрация Тюмени | Фото: Администрация Тюмени

Озелененную зону на пересечении пер. Добрый с улицами Каспийской и Ивана Крылова представили жителям Тюмени 11 сентября, сообщает администрация города.

Это второй зеленый уголок в Ленинском округе Тюмени, отремонтированный в 2020 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

На территории сделали освещение, удобную тротуарную сеть, установили газоны, скамейки, урны. Строители оборудовали современную контейнерную площадку с навесом. Здесь появилась современная игровая площадка.

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По словам заместителя главы Тюмени Павла Перевалова, зеленый уголок, площадь которого составляет более 4 га, в Антипино востребован.

"Жители давно ждали подобный объект. С этим к нам обращались депутат Тюменской городской думы и председатель ТОС "Антипино". Такая возможность появилась благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", в которой мы участвуем с 2019 года. В 2020 году в рамках нацпроекта в городе завершают работы на 11 подобных территориях и в 52 дворах. Планы по развитию Антипино обширные. Это и строительство тротуарной сети, и работа с уличным освещением, с многоквартирными домами в рамках реализации региональной программы капремонта", – рассказал Павел Перевалов.

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# благоустройство , национальный проект Жилье и городская среда

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