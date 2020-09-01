Премьера первого спектакля-телефонного разговора состоится в Тюмени

| Фото: Космос / Молодежный театральный центр | Фото: Космос / Молодежный театральный центр

Премьера спектакля-разговора для одного зрителя от театрального центра "Космос" состоится 14 сентября. В основе пьесы – истории коренных малочисленных народов Севера.

Режиссером нового проекта стала создатель платформы сенситивного искусства Sensitive Studio Элина Куликова.

"Тишина Севера" – это интерактивный спектакль, в котором зрителя погружают в личную историю представителя народов ханты и манси. Формат спектакля необычный: в назначенное время человеку поступает звонок в WhatsApp, чтобы начать действие, ему необходимо только поднять трубку.

В спектакле приняли участие не только тюменские актеры: зрители услышат голоса Марины Гапченко, актрисы Екатеринбургского ТЮЗа, Татьяны Прокопьевой, актрисы Омского академического театра драмы, Виталия Семëнова, актера Омского академического театра драмы, и народных артистов России Владимира Орла и Анатолия Звонова. Премьерные показы пройдут 14, 15 и 16 сентября. Их количество ограничено, сообщают организаторы редакции Moi-portal.ru.

Больше информации о проекте можно найти на сайте космосцентр.рф.

Зритель сможет подключиться к спектаклю через WhatsApp. Возрастное ограничение 14+.