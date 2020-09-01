  • 11 сентября 202011.09.2020пятница
  • USD75,5274
    EUR89,3036
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменских дизайнеров и архитекторов приглашают в профессиональную ассоциацию

Общество, 19:12 11 сентября 2020

Фото: Школа перспективных исследований во ВКонтакте

Ассоциация дизайнеров и архитекторов открылась в Тюменской области.

Основателем и идейным вдохновителем ее стала соучредитель мебельной компании "Allegro" Елена Калинина. Основная цель Ассоциации - развитие сильного и конкурентоспособного дизайнерского и архитектурного сообщества не только внутри региона, но и за его пределами.

"В Тюменской области много дизайнеров как вполне успешных, так и тех, кто только начинает свой профессиональный путь. При этом каждый из них сам по себе, а предпринимательская деятельность подразумевает и трудности, которым сложно противостоять в одиночку. Поэтому было принято решение создать такую общественную организацию, которая могла бы объединить тюменских дизайнеров и архитекторов и помогать им в решении каких-либо вопросов", - рассказала Елена Калинина.

Члены Ассоциации смогут получать юридическую и другую поддержку. Также членство в АДАТО открывает для предпринимателей региона широкие горизонты: знакомства с новыми потенциальными партнерами, совместные и одиночные проекты и мероприятия, возможность привлечь новых клиентов.

"Ассоциация готова к работе и начала прием заявок. Среди дизайнерского сообщества уже есть желающие вступить, надеемся, что скоро их станет еще больше", - отметила Елена Калинина.

Подать заявку на включение в состав Ассоциации дизайнеров и архитекторов Тюменской области или стать ее партнером можно по тел. 8-932-321-68-70, через электронную почту elena@allegrohome.ru или написать Елене Калининой в Instagram: @kalinina_allegro.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# архитекторы , Ассоциация , дизайнеры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:12 11.09.2020Тюменских дизайнеров и архитекторов приглашают в профессиональную ассоциацию
18:43 11.09.2020ВТБ Лизинг предлагает новый Land Rover Defender
18:32 11.09.2020Новую школу в Уватском районе введут до конца 2020 года
18:21 11.09.2020Тюменцам предлагают проверить свой уровень цифровой грамотности