Портал "Стена Памяти" презентуют тюменцам на набережной Туры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Портал "Стена Памяти" презентуют тюменские поисковики в рамках акции "Нам доверена память" на Масловском взвозе в Тюмени 12 сентября.

Подробную информацию о нем горожане могут получить в шатре арт-пространства "Время Победы".

Портал работает с 2013 года. Изначально это был ресурс для сбора фотографией участников Великой Отечественной войны. Сейчас сайт решили расширить, добавить новые разделы.

"Мы занимаемся еще и исправлением "Книги Памяти", которую издали в областной столице в 1994 году. В ней собрана вся информация по погибшим, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны тюменцам. Сейчас открываются новые документы. Мы получили возможность работать с архивами Министерства обороны РФ. С помощью этих документов, электронных ресурсов проверяем все персоналии. Например, солдат пропал без вести. Сейчас же могут появится какие-либо документы. Может выясниться, что человек погиб в плену. Соответственно, вся эта информация проверяется и создается электронная "Книга Памяти", где можно будет получить проверенную поисковиками информацию", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель Музея истории поискового движения Тюменской области Татьяна Смирнова.

Она добавила, что данные по каждому солдату проверяют персонально. Поиск информации о судьбе одного человека может занимать от нескольких часов до нескольких дней. Работа ответственна и скрупулезна, подчеркнула Татьяна Смирнова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На презентации побывал глава города Руслан Кухарук.

"Название акции "Нам доверена память" символичное. Мне кажется, это девиз всего нашего поколения. Нам посчастливилось жить в одно время с ветеранами, слышать от них страшных годах, героических подвигах воинов и народа. Наша обязанность – все это сохранить. Можно все это оцифровать, сделать эту информацию доступной для всех", – сказал Руслан Кухарук, ознакомившиеся с презентацией портала "Стена Памяти".

Руслан Кухарук поблагодарил поисковиков за их труд. Он сказал, что они вносят существенный вклад, собирая уникальные данные.

"Сегодня поисковики показывают артефакты, кусочки истории, которые поднимали своими руками из земли. Самая главная находка, как говорят ребята-поисковики, – это вещи, которые помогут установить личность солдата, который считался пропавшим без вести, имя которого не было установлено. Это могут быть медальоны или вещи, на которых отражена какая-либо информация о человеке. В рамках акции у тюменцев есть возможность обратиться к архивным данным, сделать запрос о родственнике в Общественной приемной "Чтобы помнили". Ребята проводят большую работу. И сегодня "Стена Памяти" насчитывает уже более десяти тысяч имен людей, которые не жалели своих жизней ради того, чтобы был мир", – заключил Руслан Кухарук.

Просветительская акция "Нам доверена память", организованная Тюменским областным поисковым центром, будет работать на Масловском взвозе в Тюмени до 18 часов 12 сентября. Здесь тюменцы могут ознакомиться с бытом и оружием солдат, спеть известные военные песни, угоститься кашей из полевой кухни.

Отметим, акция "Нам доверена Память" проводится Тюменским областным поисковым центром при поддержке администрации города. В 2020 году проект стал победителем конкурса на предоставление муниципального гранта. ⠀

Инна Пахомова