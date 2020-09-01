В единый день голосования в регионе правопорядок обеспечивает Росгвардия

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Более 600 военнослужащих и сотрудников управления Росгвардии по Тюменской области обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан при проведении выборов в регионе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, местам голосования максимально приближены маршруты патрулирования нарядов групп задержания вневедомственной охраны.

В рамках антитеррористических мероприятий специалисты досмотровых групп из мобильного отряда особого назначения с использованием специальных средств и служебных собак обследуют места проведения выборов и прилегающие к ним территории.

Кроме того, сотрудники лицензионно-разрешительной работы контролируют деятельность частных организаций, осуществляющих охрану объектов, где располагаются избирательные участки, а также вопросы в области оборота оружия.