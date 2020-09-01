Автоматизированные комплексы обработки бюллетеней используют в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

На 45 избирательных участках Тюменской области используются автоматизированные комплексы обработки бюллетеней в единый день голосования, 13 сентября. Об этом рассказал на брифинге председатель регионального избиркома Игорь Халин.

"Все они используются в областном центре, на крупных избирательных участках, где численность избирателей превышает полторы тысячи человек", - сообщил он.

По словам Игоря Халина, единый день голосования в Тюменской области освещают 146 аккредитованных в облизбиркоме журналистов, представляющих 39 средств массовой информации.

"Мы считаем, что выборы идут в нормальном режиме", - заявил председатель облизбиркома.

Евгений Бабенко