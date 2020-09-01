Горячую линию по вопросам школьного питания открыл Роспотребнадзор

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Вопросы по питанию детей в школе могут задать родители на горячей линии Роспотребнадзора с 14 сентября по 5 октября, сообщает ведомство.

Звонки принимают по круглосуточному телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8(800)555-49-43, а также во всех субъектах страны в режиме работы территориальных органов службы.

Специалисты Роспотребнадзора разъяснят, как часто должны питаться дети, что необходимо ребенку в рационе питания, как должно быть организовано горячее питание в школах, что делать, если питание в школе не отвечает установленным нормам, как организовать в школе питание ребенка, которому необходима особая диета, что нужно знать о нормативных документах и действующих санитарных правилах.

С началом нового учебного года для учеников первых-четвертых классов организовано бесплатное горячее питание в образовательных учреждениях. Также Роспотребнадзор разработал методические рекомендации для образовательных организаций "Рекомендации по организации питания для обучающихся общеобразовательных организаций" и для родителей "Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях".