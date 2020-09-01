  • 14 сентября 202014.09.2020понедельник
  • USD74,8896
    EUR88,6768
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Семнадцать предприятий Исетского района завершили уборку зерновых культур

Экономика, 16:49 14 сентября 2020

mcx.gov.ru

Из 28 сельскохозяйственных предприятий Исетского района обмолот зерновых и зернобобовых культур полностью завершили 17. Весь цикл уборочных работ выполнили трудовые бригады ООО "Приисетье", ООО "Зерновое", ООО "Сибирь".

Исетские земледельцы обмолотили 52,4 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 92 % от плана. Валовый сбор зерна в бункерном весе – 140,4 тыс. тонн при средней урожайности 26,8 ц/га.

Технические культуры обмолочены на площади 2 тыс. 336 га, это 62 % от намеченного объема. Посев озимых культур под урожай 2021 года завершен. Осенняя обработка почвы проведена на 51 % площадей.

Семенной фонд под будущий урожай сформирован в полном объеме.

"Сельскохозяйственное производство в районе развивается динамично: предприятия увеличивают объемы производства продукции и повышают экономическую эффективность благодаря модернизации отраслей. Несмотря на то, что погодные условия испытывают аграриев на прочность, используется каждый погожий день, есть надежда на получение достойного урожая хозяйствами района", - отметили в районном управлении сельского хозяйства.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Исетский район , уборочная кампания

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:21 14.09.2020В Тюмени продолжается программа переселения из аварийного жилья
17:00 14.09.2020Отопительный сезон в Ялуторовске начнется с 16 сентября
16:49 14.09.2020Семнадцать предприятий Исетского района завершили уборку зерновых культур
11:20 14.09.2020Вячеслав Вахрин пояснил, как газификация станет бесплатной для населения