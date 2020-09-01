Семнадцать предприятий Исетского района завершили уборку зерновых культур

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Из 28 сельскохозяйственных предприятий Исетского района обмолот зерновых и зернобобовых культур полностью завершили 17. Весь цикл уборочных работ выполнили трудовые бригады ООО "Приисетье", ООО "Зерновое", ООО "Сибирь".

Исетские земледельцы обмолотили 52,4 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 92 % от плана. Валовый сбор зерна в бункерном весе – 140,4 тыс. тонн при средней урожайности 26,8 ц/га.

Технические культуры обмолочены на площади 2 тыс. 336 га, это 62 % от намеченного объема. Посев озимых культур под урожай 2021 года завершен. Осенняя обработка почвы проведена на 51 % площадей.

Семенной фонд под будущий урожай сформирован в полном объеме.

"Сельскохозяйственное производство в районе развивается динамично: предприятия увеличивают объемы производства продукции и повышают экономическую эффективность благодаря модернизации отраслей. Несмотря на то, что погодные условия испытывают аграриев на прочность, используется каждый погожий день, есть надежда на получение достойного урожая хозяйствами района", - отметили в районном управлении сельского хозяйства.

Анжела Лебедева